FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OW0 XFRA US6757463095 OCWEN FINL CORP.NEW DL-01

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1

C3F XFRA AU0000024275 CAPRICE RESOURCES

45A XFRA AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP.

B8FE XFRA US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2

