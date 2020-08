FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemie-Konzern Lanxess verkauft sein Geschäft mit organischen Lederchemikalien an die TFL Ledertechnik GmbH. Beide Unternehmen unterzeichneten am Vortag eine entsprechende Vereinbarung. Wie der Kölner MDAX-Konzern mitteilte, umfasst der Kaufpreis eine fixe Komponente in Höhe von 80 Millionen Euro sowie eine erfolgsabhängige Komponente von bis zu 115 Millionen Euro. Zusätzlich übernimmt TFL mit dem Geschäft verbundene Verbindlichkeiten.

Mit dem Verkauf steigt Lanxess vollständig aus der Lederchemie aus. Zuvor hatte der Spezialchemie-Konzern bereits das Chromchemikalien-Geschäft veräußert, ebenso seinen Anteil an der südafrikanischen Chromerzmine. Seit Ende 2019 Jahres weist Lanxess den Geschäftsbereich Leather bereits als nicht fortgeführtes Geschäft aus.

TFL ist ein globaler Anbieter für Lederchemikalien und ein Portfoliounternehmen der US-Investmentgesellschaft Black Diamond Capital Management. TFL wird der Vereinbarung zufolge sämtliche Betriebe mit insgesamt rund 460 Mitarbeitern des Geschäftszweigs Organische Lederchemie von Lanxess übernehmen.

Lanxess-CEO Matthias Zachert erklärte, mit der Transaktion werde Lanxess noch ein Stück unabhängiger von der Automobilindustrie, einer wichtigen Zielbranche für Lederprodukte.

Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Lanxess rechnet damit, dass der Verkauf um die Jahresmitte 2021 abgeschlossen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2020 01:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.