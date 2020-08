Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX mit kleinen Kursverlusten erwartetDer DAX dürfte die Marke von 13.000 Punkten am Donnerstag zum Start trotz leichter Verluste gut halten können. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen Start bei 13.048 Punkten und damit 0,08 Prozent unter dem Vortagesniveau.2. Asiens Aktienmärkte überwiegend festerDie Börsen in Fernost bewegen sich ...

