Der DAX schaffte den Sprung zurück über die Marke von 13.000 Punkten. Trotz der schlechten Vorgaben von der Wall Street konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch gut halten und stieg dann am Ende kräftig, nachdem die Amerikaner ihr Intraday-Reversal vom Dienstagabend umdrehten und wieder kräftig stiegen.Bis Handelsschluss konnten alle deutschen Benchmarks zulegen. Der DAX führte die Riege mit einem Gewinn von 0,86 % auf 13.058,63 Punkten an. In der Spitze stieg der Index leicht über die Marke von 13.100 Punkten. Auch der TecDAX performte gut mit einem Plus von 0,75 % auf 3.104,32 Punkte. Der Top-Performer waren die Aktien von Freenet (+16,77 %).An der Wall Street startet vor allem der Nasdaq Composite Index wieder durch. Nach einer kurzen Konsolidierung unter 11.000 Punkten sprang die Tech-Benchmark am Mittwoch auf 11.012,24 Punkte (+2,13 %). Der Nasdaq 100 Future notiert heute früh nahezu unverändert um 11.118 Punkte herum. Der S&P 500 Index konnte sich um 1,40 % auf 3.380,35 Punkte verbessern. Auch der S&P 500 Future notiert heute früh nahezu unverändert bei 3.370 Punkten.

