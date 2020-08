(shareribs.com) London 13.08.2020 - Die Ölpreise liegen am Donnerstag leicht unter Druck. Die Energy Information Administration meldete einen deutlichen Rückgang der Förderung in den USA, während gleichzeitig eine hohe Nachfrage verzeichnet wurde. Wie die EIA gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,5 Mio. auf 514,1 Mio. Barre gesunken. Damit liegen diese ...

