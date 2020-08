wallstreet:online AG: Rasantes Wachstum: Smartbroker verwaltet bereits mehr als 1 Milliarde EuroDGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges wallstreet:online AG: Rasantes Wachstum: Smartbroker verwaltet bereits mehr als 1 Milliarde Euro13.08.2020 / 08:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Rasantes Wachstum: Smartbroker verwaltet bereits mehr als 1 Milliarde Euro- Assets under Management konnten in wenigen Monaten verdoppelt werden- Online-Broker verzeichnet inzwischen mehr als 45.000 aktive Wertpapierdepots- Smartbroker-Vorstand geht davon aus, dass dynamische Entwicklung anhalten wirdBerlin, 13. August 2020Der Smartbroker betreut seit dieser Woche Vermögenswerte in Höhe von über 1 Milliarde Euro. Das gab der Berliner Finanzdienstleister wallstreet:online capital AG (ISIN: DE000A0HL762) heute bekannt. Das Unternehmen feiert gleichzeitig einen weiteren Erfolg: Durch das enorme Interesse am eigenen Online-Broker und der nach wie vor positiven Entwicklung beim bankenunabhängigen Discount-Anlagevermittler FondsDISCOUNT.de, konnten die Assets under Management (AuM) im Segment Brokerage insgesamt auf deutlich mehr als 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Der genaue Wert lag zuletzt bei 2,1 Milliarden Euro.Die neue AuM-Zahl setzt sich aus den verwalteten Depots zusammen. Dazu zählen insbesondere Konten beim mehrfach ausgezeichneten Smartbroker und der seit vielen Jahren erfolgreichen Marke FondsDISCOUNT.de. In beiden Fällen - Smartbroker für sich betrachtet und wallstreet:online capital AG insgesamt - konnte das verwaltete Vermögen innerhalb kürzester Zeit mehr als verdoppelt werden. Erst im September 2019 hatte das Unternehmen die Schwelle zu 1 Milliarde Euro AuM überschritten. Der Smartbroker ist gerade einmal acht Monate auf dem Markt, zählt nach Ansicht der Zeitung "Welt am Sonntag" aber bereits zu den fünf "großen Online-Brokern" in Deutschland.Mittlerweile haben mehr als 45.000 Kunden ein kostenfreies Smartbroker-Depot eröffnet, für weitere tausende Konten liegen Anträge vor, die in den kommenden Tagen bearbeitet werden. Geschlossene Fonds und Beteiligungen werden in der Berechnung nicht berücksichtigt, machen aber weitere ca. 600 Millionen Euro AuM aus. Gleiches gilt für die im Mai 2020 angekündigte Kooperationsvereinbarung mit der Volkswagen Bank GmbH, wodurch das verwaltete Vermögen zum Jahresende um weitere ca. 1 Milliarde Euro steigen könnte."Wir freuen uns sehr über diese außerordentlich positive Entwicklung", sagt wallstreet:online capital AG-Vorstand Thomas Soltau. "Unsere Marken sind in der ersten Jahreshälfte sehr stark gewachsen und ich gehe davon aus, dass sich diese dynamische Entwicklung fortsetzen wird. Offensichtlich kam der Smartbroker genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt." Nach Ansicht von Soltau verzeichnen Online-Broker derzeit eine deutlich höhere Nachfrage. Laut Soltau würden immer mehr Menschen ihre Finanzen selbst verwalten und dabei auf Wertpapiere setzen. Mit dem 0-Euro-Angebot des Smartbrokers habe man aus Sicht der wallstreet:online capital AG die dafür richtigen Anreize geschaffen. Soltau: "Ich möchte an dieser Stelle dem gesamten Team ausdrücklich für seinen starken Einsatz danken. Gerade während der Corona-Hochphase im Frühjahr war sehr viel zu tun und hier haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überdurchschnittlichen Einsatz gezeigt."Als "Assets under Management" (kurz AuM) wird die Gesamtheit der verwalteten Vermögen eines Finanzdienstleisters bezeichnet. AuM beschreibt das verwaltete Depotvolumen und dient als wichtiger Hinweis auf Größe und Marktposition eines Unternehmens im Finanzdienstleistungssektor.Über den Smartbroker:Bisher mussten sich Anleger entscheiden: Will ich einen Online-Broker mit Full-Service-Angebot und hohen Kosten oder entscheide ich mich für ein Discount-Produkt mit deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten und miesem Service? Jetzt fällt die Entscheidung leicht: Der im Dezember 2019 gestartete Smartbroker vereint die Vorzüge aus beiden Konzepten. Aktien werden bereits für null Euro angeboten! Depotgebühren gibt es nicht - dafür aber einen persönlichen Ansprechpartner und eine umfassende Einlagensicherung. Der Smartbroker ist eine Kooperation der wallstreet:online capital AG und der wallstreet:online AG. Mit über 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung wurde ein unkomplizierter Broker entwickelt, der auf die Wünsche der Finanzcommunity zugeschnitten ist. Ziel es, in den kommenden vier bis sechs Jahren über 200.000 Kunden für den Smartbroker zu gewinnen.Über die wallstreet:online Gruppe:Die wallstreet:online Gruppe betreibt mit über 120 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 290 Mio. Seitenaufrufen (Stand 07/2020) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Über die wallstreet:online capital AG ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Online-Broker-Geschäft aktiv und verfügt daher über umfassende Expertise im Vertrieb von Kapitalanlageprodukten mit maximalen Rabatten. Zu den bekanntesten Produkten gehört FondsDISCOUNT.de, der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland. Smartbroker wird ebenfalls von der wallstreet:online capital AG betrieben, die wiederum der einheitlichen staatlichen Finanzaufsicht (BaFin) unterliegt.Pressekontakt:Felix Rentzsch Pressesprecher der wallstreet:online-Gruppe Telefon: +49176 4165 0721 Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de URL: https://www.wallstreet-online.ag13.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1116987Ende der Mitteilung DGAP News-Service1116987 13.08.2020