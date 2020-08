HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Holidaycheck von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2 auf 1 Euro halbiert. Die Nachfrage nach den Angeboten des Betreibers von Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportalen im Internet dürfte schwach bleiben, schrieb Analyst James Letten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bevor es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, sei eine Erholung kaum möglich./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005495329

