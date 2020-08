Das fortlaufende Bohrprogramm auf De Grey Minings (WKN 633879 / ASX DEG) Hemi-Entdeckung deckt erneut das gigantische Potenzial dieses Goldsystems auf. Wie heute nämlich gemeldet wurde, setzt sich die Vererzung der Aquila-Zone in die Tiefe fort, während in der Crow-Zone ein neuer Erzgang entdeckt wurde. Wie De Grey bekannt gibt, haben Bohrungen (in größeren Abständen) auf Aquila die bekannte Vererzung nun in eine Tiefe ...

