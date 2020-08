Nach Darstellung von SMC-Research habe sich die PVA TePla im ersten Halbjahr überzeugend entwickelt und trotz eines moderaten Umsatzrückgangs den Gewinn deutlich gesteigert. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski stuft auch die weiteren Perspektiven positiv ein und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie.

Die Halbjahreszahlen von PVA TePla sind nach Einschätzung von SMC-Research überraschend gut ausgefallen. Nachdem im ersten Quartal sowohl die Erlöse als auch der Auftragseingang schwach gewesen seien, haben die Monate April bis Juni sowohl im Vergleich mit dem Jahresanfang als auch im Vorjahresvergleich verbesserte Werte gebracht, so die Analysten. Unter dem Strich bleibe für das erste Halbjahr ein Umsatzrückgang um 4 Prozent.

Ergebnisseitig habe PVA Tepla diesen aber wie schon im ersten Quartal mehr als kompensieren und auf allen Ergebnisebenen Zuwächse verzeichnen können. Beim Nettogewinn habe sich der Anstieg auf 16,4 Prozent belaufen. Hierbei habe PVA TePla vor allem von einer verbesserten Bruttomarge profitiert, aber auch den Anstieg der Overhead-Kosten begrenzt.

Da das Unternehmen nach eigener Aussage zugleich weiter ein lebhaftes Interesse bestehender und potenzieller Kunden verspüre und keinerlei Auftragsstornierungen beklagen müsse, zeige sich der Vorstand nun zuversichtlich, auch im Gesamtjahr das Ergebnis mindestens halten zu können. Sollten die Endabnahmen der im zweiten Halbjahr zur Auslieferung anstehenden Anlagen problemlos und rechtzeitig gelingen, solle der Gewinn sogar steigen.

Die Analysten von SMC-Research haben in Reaktion auf die Halbjahreszahlen und auf den Ausblick ihre Gewinnschätzungen für 2020 deutlich erhöht und auch die Margenannahmen für die Zukunft etwas angehoben. Auf dieser Grundlage habe sich das Kursziel nun auf 14,30 Euro erhöht, so dass SMC-Research für die Aktie weiter ein hohes Kurspotenzial sehe. Darin komme zum Ausdruck, dass man die mittel- und langfristigen Aussichten von PVA TePla unverändert sehr positiv sehe. Mit dem Aufbau der Halbleiterindustrie in China, dem Metrologiegeschäft und vor allem mit dem großen Potenzial für Siliziumkarbid verfüge die Gesellschaft über drei strategische Wachstumstreiber, die das künftige Geschäft nach Einschätzung von SMC-Research weiter prägen dürften. Allerdings bestehe weiterhin noch eine erhöhte Unsicherheit über den künftigen Erfolg im Siliziumkarbidgeschäft, weswegen SMC-Research seine Schätzungen solange mit einem erhöhten Prognoserisiko behaftet sieht, bis sich die hohen Erwartungen, die mit der Siliziumkarbid-Technologie verbunden werden, in konkreten Großaufträgen zu materialisieren beginnen.

Bis dahin belassen die Analysten ihr Urteil auf "Speculative Buy" mit dem Kursziel 14,30 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.20, 8:15 Uhr)

