Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz senkt erneut die Maskenpreise. Ab sofort bietet Lidl Schweiz aktionsweise Schutzmasken zum Preis von 14.90 Franken für eine Box mit 50 Stück an. Die Masken sind landesweit in allen 144 Filialen erhältlich.Im öffentlichen Verkehr gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Gleichzeitig kehrt nach dem Schulstart wieder mehr Leben in den öffentlichen Verkehr. Passend dazu senkt Lidl Schweiz die Preise für Schutzmasken in seinen Filialen. So sind Boxen à 50 Stück ab sofort bereits für 14.90 Franken erhältlich. Der Aktionspreis gilt bis am 19. August.Dazu Andreas Zufelde, Chief Commercial und Marketing Officer bei Lidl Schweiz: "Mit unserer erneuten Preissenkung auf Schutzmasken bieten wir allen, die auf das Tragen von Schutzmasken angewiesen sind, eine Möglichkeit, sich zu einem attraktiven Preis mit Schutzmasken zu versorgen."Lidl Schweiz bietet zudem ab dem 24. August eine Aktion von Stoffmasken für 4.99 Franken pro Stück an.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchlinkedin.com/company/lidl-schweiz/Original-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100853463