FRANKFURT (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui ist in seinem dritten Geschäftsquartal tief in die Verlustzone gerutscht und traut sich für das Geschäftsjahr weiterhin keine Prognose zu. Ein normalisierter Betrieb ist 2022 zu erwarten, kündigte der Konzern aus Hannover an.

In den drei Monaten per Ende Juni brachen die Erlöse wegen der Corona-Krise um 99 Prozent auf nur noch 72 Millionen Euro ein. Der Konzernverlust nach Dritten belief sich auf 1,424 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist angepasst noch 22,8 Millionen Euro verdient hatte.

Tui habe die Reiseaktivitäten in allen europäischen Märkten inzwischen wieder aufgenommen. Im Juli seien europaweit mehr als eine halbe Million Kunden mit Tui in den Sommerurlaub gefahren. Seit Wiederaufnahme seien konzernweit 1,7 Millionen Neubuchungen eingegangen. Die Buchungen für den Sommer 2021 lägen um 145 Prozent über den Buchungen des letzten Jahres für diesen Sommer.

Operativ soll der Betrieb im vierten Quartal die laufenden Cash-Kosten decken, kündigte Tui an. Der Konzern wolle sich zu einem digitalen Plattformunternehmen wandeln, diese Entwicklung sei durch die Pandemie deutlich beschleunigt worden. Der Touristikkonzern werde nach der Krise stärker, schneller und effizienter sein. Eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben, traut sich Tui aber nicht zu. Das neue angepasste Sommerprogramm 2020 sei aktuell zu 57 Prozent gebucht.

Tui habe erste Maßnahmen zur angekündigten Neuausrichtung angestoßen und umgesetzt. Die so genannten Overhead-Kosten sollen dauerhaft und konzernweit um 30 Prozent reduziert werden. Das entspricht jährlichen Einsparungen von mehr als 300 Millionen Euro. Zu den ersten eingeleiteten Maßnahmen gehören die geplante Flottenverkleinerung bei der Tui fly in Deutschland, die umfangreiche Umstrukturierung des Frankreichgeschäfts mit der Fokussierung auf die Kernmarken sowie der Ausbau der Digitalisierung, wie zum Beispiel im Vertrieb in Großbritannien. Dort werden 166 stationäre Reisebüros geschlossen. Zusätzlich wolle Tui die digitalen Services am Urlaubsort ausbauen.

