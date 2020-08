Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Wohnen hat eine Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent an der Quarterback Immobilien AG in Leipzig erworben. Damit sichere sich das Unternehmen den Zugriff auf Neubauprojekte in der Region Dresden/Leipzig und Berlin, teilte der Berliner Wohnimmobilienkonzern mit den Ergebnissen für das erste Halbjahr mit.

Der Konzern habe damit laut Analystenpräsentation Zugang zu einem Neubauportfolio mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro.

Für die 40 Prozent an Quarterback zahle der Konzern 210 Millionen Euro, für weitere 190 Millionen Euro seien Anteile an Projektunternehmen erworben worden. Den Abschluss der Transaktion erwartet der Konzern im dritten Quartal.

Insgesamt verfüge der Konzern nun über ein Neubauportfolio in den Segmenten Wohnen und Gewerbe mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. Darüber hinaus kämen Neubauaktivitäten im Bereich Pflege und Betreutes Wohnen.

August 13, 2020

