FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future kommt am Donnerstag im Verlauf von seinem Tageshoch bereits deutlicher zurück. "Oberhalb der 13.000er-Marke sehen wir gute Abgabebereitschaft", so ein Händler. Der September-Kontrakt verliert 48,5 auf 13.022,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.087 und das Tagestief bei 13.016 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.293 Kontrakte. Die Umsätze bewegen sich weiterhin unterhalb des 21-Tagesdurchschnitts und auch die Trendintensität ist nach Aussage von Marktteilnehmern bisher nicht überzeugend. Um sich oberhalb der runden Marke zu etablieren, bedürfe es einen positiven Impulses, zum Beispiel von der Fiskalpolitik. Ansonsten drohe ein abermaliges Scheitern an der Marke.

August 13, 2020 02:31 ET (06:31 GMT)

