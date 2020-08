Berlin (ots) - "Die BAUINDUSTRIE begrüßt außerordentlich den Beschluss des Kabinetts zur Verabschiedung des Investitionsbeschleunigungsgesetzes. Das ist genau das richtige Zeichen zur richtigen Zeit. Um die Wirtschaft anzukurbeln und die Ziele zur klimafreundlichen Mobilität zu erreichen, müssen wir schneller planen und bauen können", sagt Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, zum Kabinettsbeschluss.Das Gesetz beschleunigt folgende Maßnahmen:- Schnelleres Bauen an der Schiene: Für bestimmte Baumaßnahmen ander Schiene soll künftig keine Genehmigung durch einPlanfeststellungsverfahren mehr notwendig sein. - Kürzere Verwaltungsgerichtsverfahren: In erster Instanz sollenkünftig Oberverwaltungsgerichte oder Verwaltungsgerichtshöfezuständig sein, z. B. für Landesstraßen, Hafenprojekte oderWindräder. - Sofortiger Vollzug von Baurecht: Für überregional wichtigeInfrastrukturprojekte - wie Projekte aus demBundesverkehrswegeplan oder dem Mobilfunkausbau - wirdgesetzlich ein Sofortvollzug angeordnet. - Schnellere Prüfung der Raumverträglichkeit: Künftig kann unterUmständen auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet werden, wennkeine entsprechenden Konflikte zu erwarten sind. Darüber hinauswird das Verfahren stärker digitalisiert. "Das Investitionsbeschleunigungsgesetz regelt nun die Dinge, die bisher geklemmt haben. Das Beschleunigen von Genehmigungen, die Anwendung von Baurecht und das Entschlacken der Verfahren gibt unseren Unternehmen Planungssicherheit in dieser wirtschaftlich ungewissen Zeit. Gemeinsam können wir jetzt noch besser unsere Infrastruktur modernisieren und Deutschland als attraktiven Wirtschaftsstandort wesentlich schneller ausbauen", betont Dieter Babiel.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24058/4678023