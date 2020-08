FRANKFUT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Donnerstag vorbörslich geklettert. Auf der Handelsplattform Tradegate rückten sie verglichen mit ihrem Vortags-Schlusskurs auf Xetra um 0,9 Prozent vor. Händler erwarteten eine positive Kursreaktion wegen einer starken Entwicklung am deutschen Heimatmarkt, der die Erwartungen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) übertroffen habe.



Laut Analyst Ulrich Rathe von Jefferies Research konnte die Telekom den Gegenwind, den die Viruskrise auf die Erlöse mit mobilen Diensten ausgeübt habe, in Deutschland durch eine starke Entwicklung im Festnetzbereich mehr als ausgleichen.



Die Telekom hat im Zuge der Übernahme des US-Mobilfunkers Sprint auch ihre Ergebnisprognose deutlich angehoben. Laut Rathe reflektiert dies aber nur den bereits bekannten Ausblick von T-Mobile US. Händler schränkten daher die Bedeutung ein. Bereinigt um die Effekte der Fusion von T-Mobile US mit Sprint seien die Prognosen unverändert geblieben./tih/jha/

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de