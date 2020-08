Der Solarkonzern SMA Solar ist trotz der Corona-Krise im ersten Halbjahr deutlich gewachsen und hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. An der Börse wird das Ergebnis positiv aufgenommen. Das Papier gewinnt am frühen Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate mehr als sechs Prozent auf 30,82 Euro.SMA Solar profitierte den Angaben zufolge vom starken Projektgeschäft in den USA und dem nach wie vor positiven Handelsgeschäft in Europa. Während der Umsatz in der ersten Jahreshälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...