Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Er notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,1827 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,1791 Dollar gelegen hatte.Die Gemeinschaftswährung zeigte sich bereits am Vortag von einem überraschend deutlichen Preisdruck in den USA unbeeindruckt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Damit zeigte sich laut Helaba ...

