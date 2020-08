Pressemitteilung der publity AG:

publity schließt Umbau von 25.500 Quadratmetern Fläche bei Konzernimmobilien in Essen ab - Polizeipräsidium zieht ein

Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat ein rd. 80 Mio. Euro umfassendes Umbauprojekt bei einer Immobilie aus dem eigenen Konzernbestand erfolgreich abgeschlossen. In dem Objekt in der Theodor-Althoff-Straße in Essen-Schuir hat am 11. August plan- und fristgerecht das neue Polizeipräsidium der ...

