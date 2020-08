Die PREOS Real Estate AG hat das 80 Mio. EUR schwere Umbauprojekt in Essen erfolgreich abgeschlossen. Die Essener Polizei nutzt die Fläche als neues Polizeipräsidium. Der Immobilieninvestor hat bei seinem Objekt in der Essener Theodor-Althoff-Straße ein großes Umbauprojekt erfolgreich abgeschlossen und sämtliche Flächen frist- und plangemäß an die Polizei Essen als Mieter übergeben. Die Polizei nutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...