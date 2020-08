Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Zehn Jahre sind vergangen, seit Spotware (https://spotware.com/?utm_source=nw&utm_medium=prs&utm_campaign=main) und kurz darauf sein Flagship-Produkt cTrader den Markt betraten und zum Inbegriff finanztechnologischer Innovation geworden sind. Zehn Jahre kontinuierliches Wachstum, Entwicklung und Aktualisierungen, eine Reise, die ihre Wurzeln in einer neugeborenen Handelsplattform mit dem Traders First-Konzept als Herzstück fand, und die zu einem der meistgefragten, von Händlern gewählten Produkte führte mit Eigenschaften und Integrationen, die von einigen der bedeutendsten und renommiertesten Broker weltweit geschätzt werden.Wie alles begann2010 wurde Spotware von Andrey Pavlov und Ilya Holeu gegründet, die in weniger als einem Jahr die cTrader-Plattform veröffentlichten. Fintech-Experten mit jahrelanger Technologie- und FX-Industrie-Erfahrung setzten sich engagiert dafür ein, ein Produkt frei von all jenen Nachteilen zu schaffen, die sie im Laufe ihrer Karrieren mit eigenen Augen bezeugen durften. Transparenz, Fairness, einwandfreie Ausführung sowie ein händlerorientiertes Konzept wurden zu Schlüsselkomponenten des Produkts, das auf großes Wohlgefallen auf dem Markt stieß.Wo cTrader heute stehtMit über 60 weltweit renommierten Brokern (https://spotware.com/featured-ctrader-brokers/?utm_source=nw&utm_medium=prs&utm_campaign=fb), Millionen Händlern und mehr als 40 Integrationen mit führenden Liquiditätsgebern, CRMs und Datenanbietern gilt cTrader Suite zweifelsohne als Produkt erster Wahl. cTraders kundenfokussierte STP/ECN-Plattform ist für beide Seiten von Nutzen: Sie bietet Händlern eine ultimative All-in-One-Erfahrung und ist für Broker jeder Art vorteilhaft, da sie ihren Kundenstamm wachsen lässt und somit ihren Marktanteil erweitert.Das Spotware-Team sieht Innovation als Schlüssel zum Erfolg und strebt täglich danach, die Standards der wettbewerbsfähigen FX-Industrie nicht nur einzuhalten, sondern zu übertreffen, um zum besten verfügbaren Anbieter von Handelsplattformen zu werden."In Bezug auf Leistungsmerkmale, Einsetzbarkeit und philosophische Attraktivität gehen unsere Produkte bereits weit über übliche Branchenmaßstäbe hinaus. Und genau das wollen wir noch weiter vorantreiben." Andrey Pavlov - CEO und Gründer von Spotware zum 10. Jahrestag seines Unternehmens.Wenn Sie Ihr eigenes Brokerage-Unternehmen eröffnen oder mehr über Spotwares cTrader erfahren möchten, besuchen Sie bitte: https://startup.spotware.com (https://startup.spotware.com/?utm_source=nw&utm_medium=prs&utm_campaign=startup)Informationen zu SpotwareSpotware ist ein preisgekrönter Finanztechnologieanbieter, der sich auf gesamtheitliche Bussiness-Lösungen und kundenspezifische Entwicklungsprojekte spezialisiert hat. Am besten bekannt ist das Unternehmen für sein Flagship-Produkt cTRader, eine herausragende von führenden Brokern angebotene FX- und CFDs-Handelsplattform, der Millionen Händler weltweit ihr Vertrauen schenken. Gestützt auf die Grundsätze der Transparenz und das Traders First-Konzept entwickelt das Unternehmen Produkte, die auf die sich verändernden Ansprüche von Unternehmens- und Regulierungslandschaften reagieren und den Interessen sämtlicher Marktteilnehmer entgegenkommen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226059/Spotware_Logo.jpgPressekontakt:Olga Vinogradova+357 25 244901marketing@spotware.comOriginal-Content von: Spotware Systems Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105722/4678071