Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. EuroDGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Anleihe Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro13.08.2020 / 09:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. EuroFrankfurt am Main - 13. August 2020 - Der Vorstand der Coreo AG hat heute die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe ("6,75 %-Schuldverschreibung 2020/2025", nachfolgend "Schuld-verschreibung" genannt) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro beschlossen. Mit der Durchführung der Transaktion wurde die futurum bank AG beauftragt.Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg soll die Schuldverschreibung im Rahmen eines öffentlichen Angebotes im Zeitraum vom 24. August 2020 bis 8. September 2020 (jeweils einschließlich) in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg interessierten Investoren zum Kauf angeboten werden. Die Schuldverschreibung (ISIN DE000A289D70 - WKN A289D7) soll eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 6,75 % p. a. ausgestattet sein.Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Schuldverschreibung insbesondere zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums zu verwenden.Die Schuldverschreibung soll in den Handel im Quotation Board im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.Ende der ADHOCÜber die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Coreo AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. 