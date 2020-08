Hamburg (ots) -- Carsharing kann erstmalig über FREE NOW gebucht und bezahlt werden- Die Fahrzeuge von MILES sind ab heute in Berlin und Hamburg in der App verfügbar, weitere Städte folgen in den kommenden Wochen- FREE NOW erweitert seinen Fokus und baut mit diesem Angebot sowie der kürzlichen Integration von E-Scootern sein Portfolio als Multiservice-Provider weiter aus Der Mobilitätsanbieter FREE NOW baut sein Portfolio weiter aus und bietet ab sofort auch Carsharing in seiner App an. Seit heute ist der Anbieter MILES über die FREE NOW App verfügbar. FREE NOW vollzieht mit der Integration von Carsharing den strategischen Schritt hin zu einem Multiservice- Mobilitätsanbieter und baut die Plattform zu einer Komplettlösung für die Kunden aus: Sie können über die App nun Taxis, Mietwagen mit Fahrer, E-Scooter und Carsharing-Dienste reservieren, buchen und bezahlen. Erst letzte Woche ging der FREE NOW eigene Scooter-Dienst hive in Hamburg an den Start.Mit smarten Lösungen den innerstädtischen Verkehr reduzierenDie Integration des Carsharing-Dienstes MILES unterstreicht den strategischen Ansatz von FREE NOW, "Mobility as a Service" für alle Kunden verfügbar zu machen. "Wir freuen uns sehr, dass wir neben E-Scootern jetzt auch Carsharing in unserer App anbieten können. MILES ist dafür der perfekte Partner, mit dem wir unseren Kunden eine ad-hoc Lösung für ihren täglichen Mobilitätsbedarf oder eine Transporter-Lösung für größere Besorgungen oder Umzüge bieten können. Nur mit smarten Lösungen für den urbanen Raum lässt sich das Verkehrsaufkommen in den Städten langfristig reduzieren. Gemeinsam mit unseren Partnern MILES und Voi sowie unseren eigenen Services können wir diesen Prozess zielgerichtet unterstützen", sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.Auch für den Carsharing-Anbieter MILES ist die Kooperation mit FREE NOW ein wichtiger Schritt. "MILES versteht sich als Teil eines ganzheitlichen Mobilitätsmixes. Durch die nahtlose Integration bei FREE NOW möchten wir, als erster Carsharing Anbieter auf der Plattform, den Nutzern eine praktische Lösung bieten, je nach Umstand, zwischen Mobilitätsformen zu wechseln. Wir freuen uns sehr mit FREE NOW als etabliertesten Plattformbetreiber Deutschlands gemeinsam und innovativ die Verkehrswende voranzutreiben", erklärt Oliver Mackprang, CEO von MILES.Viele Mobilitätsdienste in einer App vereintMit nur einer App können FREE NOW Kunden ab sofort auf eine große Auswahl an Services zugreifen. So ist ein Taxi oder ein Mietwagen mit Fahrer ideal, um entspannt und komfortabel den nächsten Geschäftstermin zu erreichen. Mit einem Scooter können die Nutzer dagegen die Stadt auf eigene Faust erkunden - oder ihn, gegebenenfalls kombiniert mit dem ÖPNV, für den täglichen Arbeitsweg nutzen. MILES rundet das Angebot ab und bringt mit seinem Carsharing- und Transportersharing-Dienst einen neuen, individuellen Service ein. Nach der E-Scooter Marke Voi ist MILES bereits der zweite Partner, der in die App integriert wird. "Wir möchten unseren Kunden schnelle und verlässliche Mobilitätslösungen gesammelt in einer App zur Verfügung stellen. Das Ziel ist, dass jeder FREE NOW Nutzer einfach und unkompliziert von A nach B kommt und immer den für sich passenden Service auswählen kann. Wir sind deshalb mit weiteren Partnern im Gespräch, stehen neuen Kooperationsangeboten offen gegenüber und werden unseren Service stetig ausbauen und verbessern", erklärt Silvia Fischer, Vice President Partnerships bei FREE NOW. Auch mit dem Schwesterunternehmen SHARE NOW führt FREE NOW Gespräche über eine mögliche Partnerschaft und Integration in die FREE NOW App.MILES ist ab sofort in Berlin und Hamburg über die FREE NOW App verfügbar. In den kommenden Wochen folgen die Städte Düsseldorf, Köln und München. Damit können dann über die FREE NOW App ca. 3.000 Miles Fahrzeuge und Transporter gebucht werden. Zum Start der Partnerschaft wird es ein attraktives Angebot geben: in der ersten Woche nach Launch bekommen alle Nutzer, die MILES über die FREE NOW App buchen, sieben Fahrten (pro Fahrt bis zu 10km) geschenkt.Weitere Infos unter: www.free-now.com (http://www.free-now.com)Über FREE NOW:FREE NOW ist das Ride-Hailing Joint Venture von Daimler und BMW. FREE NOW ist das Ride-Hailing Joint Venture von Daimler und BMW. Es besteht aus den Verticals FREE NOW, Beat, Kapten und hive. Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten (Europa & Lateinamerika) und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. In der Summe beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/ (https://free-now.com/de/)