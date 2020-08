Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Derzeit ist der deutliche Abverkauf am Rentenmarkt das dominierende Thema, so die Analysten der Helaba.Eine Mischung aus belastenden Faktoren sei es wohl gewesen, die die Bewegung ausgelöst habe und weiterhin wirke. Zum einen sei das sehr niedrige Niveau der Realverzinsung, gemessen an den Inflationserwartungen, zu nennen, das latent für Zurückhaltung sorge. Die mittelfristigen Inflationserwartungen würden zudem im Trend der letzten Monate anziehen. Zum anderen bestünden Sorgen, dass die Emissionsflut aufgrund der zugesagten fiskalpolitischen Hilfspakete auch mit Unterstützung des QE nicht auf genügend Nachfrage stoße. In der EWU seien das die nationalen Verschuldungen aber vor allem auch die Perspektive auf hunderte Milliarden an EU-Emissionen (SURE, NGEU) in den nächsten Jahren. Insbesondere für Bundesanleihen als europäische Benchmark entstehe hier Konkurrenz. ...

