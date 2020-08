Der kurzfristige Trend des Swiss Market Index dürfte massgeblich davon abhängen, ob der Verkaufsdruck am nun gehandelten Preisniveau wieder zunimmt. Der SMI hat die Zone um 10.300 / 10.350 wieder erreicht, an der es bereits in den Vormonaten wiederholt zu Wendepunkten kam. Erst wenn er auch oberhalb dieses Areals wieder nachhaltig nachgefr ...

