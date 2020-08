Das Wohl der Patienten steht beim Team der SchwabenPraxis in Bad Schussenried im Fokus. Um die Ansteckungsgefahr in den Praxisräumen während der Corona-Pandemie möglichst gering zu halten, hat die Hausarztpraxis und diabetologische Schwerpunktpraxis schnell reagiert und umfangreiche Maßnahmen zum Patientenschutz umgesetzt. Zusätzliche Raumkapazitäten wurden mit zwei hochwertigen Containern von Heinkel Modulbau, Blaubeuren, geschaffen. Die jeweils 18 m2 großen Containerräume wurden auf einem Freigelände direkt neben der SchwabenPraxis errichtet und schaffen mehr Platz für ein Wartezimmer und zwei Behandlungsräume. Bodentiefe Fenster sorgen für ausreichend Tageslichteinfall und eine angenehme Raumatmosphäre. Im Moment finden in den Räumen die Beratung und Weiterbetreuung von Diabetespatienten statt. Falls notwendig, können die Räume auch für Corona- und Grippe-Tests genutzt werden. Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2020 03:48 ET (07:48 GMT)