In genau zwei Wochen findet die Corona-bedingt verschobene Hauptversammlung der Deutschen Post statt. Dann sollen die Anteilseigner unter anderem auch über die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende von 1,15 Euro je Aktie abstimmen. Indes setzt der Kurs den beeindruckenden Lauf der vergangenen Wochen weiterhin fort. So markierte die Post-Aktie auch in dieser Woche weitere 52-Wochen-Hochs. Damit zählen die Anteile des Logistikriesen zu den wenigen DAX-Titeln, die deutlich höher stehen als vor dem ...

