Mit der Aktie der kleinen Chemiefirma setzen Anleger auf einen in verschiedenen Bereichen stark aufgestellten Player. Zudem lockt eine günstige Bewertung sowie Übernahmefantasie.Geht es um deutsche Chemie-Aktien, denken Anleger meist direkt an BASF, Lanxess, Covestro oder Evonik. Doch es dürfte sich auch lohnen, den Blick auf einen kleineren Player aus dem bayrischen Trostberg zu richten. Der Spezialchemiekonzern beschäftigt derzeit an vier Standorten in Deutschland sowie in Niederlassungen in China, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...