Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit Verlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 9.45 Uhr 0,24 Prozent auf 2.282,02 Punkte. Inmitten einer gebremsten europäischen Anlegerstimmung geht es auch für den heimischen Markt nach den jüngsten Zuwächsen abwärts. Zuvor hatte der ATX vier Gewinntage in Folge absolviert.Auf Unternehmensebene liegt in Wien noch einer recht dünne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...