BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bevölkerung angesichts steigender Corona-Neuinfektionszahlen aufgefordert, "Prioritäten" zu setzen und Situationen mit hohem Infektionsrisiko zu meiden. "Das ist jetzt nicht die Zeit für Egoismus, Corona besiegen wir nur im Teamspiel. Da müssen wir jeder für sich und als Gesellschaft Schwerpunkte setzen", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Die größte Sorge mache ihm, "dass es Reiserückkehrer sind, und dass es bestimmte Veranstaltungssituationen sind, Feiern, Partys, wo eben auch tatsächlich Infektionen entstehen".

Er verstehe, dass man nach all den Monaten ausgelassen feiern wolle. "Aber ich finde, wir müssen Prioritäten setzen", betonte Spahn. Wichtig sei, dass die Schulen und Kitas wieder regelhaft beginnen und Wirtschaft und Handel weitermachen oder wieder öffnen könnten. Da müssten Partys, Großveranstaltungen oder Stadienbesuche zurückstehen.

Die Corona-Testpanne in Bayern nannte Spahn "sehr ärgerlich". In außergewöhnlichen Situationen könnten aber Fehler passieren. Entscheidend sei, "dass sie transparent gemacht werden, und dass sie dann schnell behoben werden". Einen Impfstoff gegen das Coronavirus erwartete Spahn "in den nächsten Monaten und sicher im nächsten Jahr".

Grünen-Chefin Annalena Baerbock forderte, die bestehenden Probleme schnell zu lösen. "Wir dürfen nicht die Sache leicht nehmen, sondern wir müssen vorausschauend agieren", betonte sie in derselben Sendung. Dies finde bei den Schulen leider nicht in ausreichendem Maße statt, und es habe bei den Corona-Rückkehrtestungen auch nicht stattgefunden. "Sonst hätte es diese Panne in Bayern so ja nicht gegeben", meinte Baerbock.

Nach Einschätzung der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) findet derzeit eine besorgniserregende Verschiebung bei den Corona-Neuinfektionen statt. Diese ließen sich immer weniger lokalisierbaren Ausbrüchen zuordnen. Damit seien sie schwieriger beherrschbar, warnte die derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder im Deutschlandfunk laut dem Sender. Neuinfektionen in Berlin fänden aktuell zu 50 Prozent im privaten Rahmen statt, auch bei privaten Partys und Familienfeiern, ein weiterer Hotspot seinen Restaurants und Gaststätten.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus war bis Mittwochabend mit 1.445 Fällen innerhalb der letzten 24 Stunden auf den höchsten Stand seit Anfang Mai gestiegen. Am Vortag hatte die Zahl nach Angaben des Robert Koch-Instituts noch bei 1.226 Neuansteckungen gelegen.

