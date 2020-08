BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Zeitarbeiter in Deutschland ist in der Corona-Krise drastisch um mehr als 120.000 gesunken. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die der Rheinischen Post vorliegen. Demnach waren im Mai nur noch 624.900 Menschen in der Zeitarbeitsbranche beschäftigt. Ein Jahr zuvor waren es noch 749.000. Aktuellere Daten erwartet die BA laut den Angaben erst Anfang September. Zeitarbeitnehmer gehörten in der Krise zu den ersten, die ihre Arbeitsstelle verlieren, da viele Firmen versuchten, die Stammbelegschaften zu halten.

August 13, 2020 04:03 ET (08:03 GMT)

