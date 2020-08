Deutsche Telekom-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) legte nach der Präsentation der Zahlen für das zweite Quartal im frühen Handel des 13.8.20 um mehr als zwei Prozent zu. Laut Analyse von www.godmodetrader.de befindet sich die Deutsche Telekom-Aktie seit dem Jahr 2002 in einer volatilen Seitwärtsbewegung, die ihren Tiefpunkt im Zuge des Coronacrashes bei 10,41 Euro fand. Danach legte die Aktie bis zum 19.7.20 wieder auf bis zu 15,57 Euro zu und trat danach wieder in eine Seitwärtsbewegung ein. Kann die Aktie die Marke von 15,57 Euro überwinden, dann wäre ein Anstieg bis an den Abwärtstrend seit Mai 2017 bei 16,50 Euro möglich. Wird auch diese Schwelle überwunden, dann entsteht Steigerungspotenzial auf bis zu 18,50 Euro. Unterhalb von 14,39 Euro könnte Abwärtspotenzial auf bis zu 12,92 bis 12,73 Euro entstehen.

Wenn die T-Aktie die Marke von 15,57 Euro überwindet, um danach auf 16,50 Euro zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 16 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 16 Euro, Bewertungstag 16.10.20, BV 1, ISIN: DE000JC45MW6, wurde beim Aktienkurs von 15,38 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 16,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,67 Euro (+168 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,358 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,358 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE0BJZ5, wurde beim Aktienkurs von 15,38 Euro mit 1,08 - 1,09 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 16,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,14 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,803 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,803 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA1MC84, wurde beim Aktienkurs von 15,38 Euro mit 1,63 - 1,66 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 16,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,69 Euro (+62 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de