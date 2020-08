Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn bei München (pts011/13.08.2020/10:15) - Der AirMagnet Planner ermöglicht die Simulation eines WLANs, auch vor Baubeginn des Gebäudes oder - bei bereits vorhandenen Gebäuden - ohne vor Ort gehen zu müssen. Das gilt für Büros, Lager, Logistik, Hotels, Krankenhäuser, Einzelhandel, Freiflächen u.v.m. Durch Simulation werden Dämpfungsglieder wie Wände aus den unterschiedlichsten Materialien, Menschen, Möbel, Regale, etc. mit einem Dämpfungswert versehen und Positionen von AccessPoints simuliert. Die jeweilige Abstrahlcharakteristik der AccessPoints ist in der Software hinterlegt. Anschließend wird ein Bericht erzeugt, der die Planung für den Auftraggeber in lesbarer Form widerspiegelt.

Die Software AirMagnet Planner von netAlly ist ein echtes High-End-Wi-Fi-Planungs-Tool, das volle Leistung für kleines Geld bietet. Konzipiert für all jene, die Gebäude mit WLAN planen und kalkulieren müssen. "Es ist eine perfekte Lösung zur exakten, raschen und kostengünstigen Planung von WLAN-Netzwerken mit 2,4-GHz- und 5-GHz", so Ulrich Diehl, Geschäftsführer der Experten für test & measurement der eudisa GmbH aus Ottobrunn bei München. https://www.eudisa.com/ produkte/wlan-messtechnik/airmagnet-wi-fi-design-tools

Der AirMagnet Planner ist bei der eudisa GmbH ab ca. 1600 Euro erhältlich. Der optionale Wartungsvertrag startet ab ca. 350 Euro.

Die eudisa GmbH ist seit 15 Jahren auf hochwertige Messtechnik spezialisiert und bietet Workshops und Webinare zur Aus- und Weiterbildung in der Messtechnikbranche.

