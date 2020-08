HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 4400 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Online-Händler für Mode und Schönheitsartikel sei auf den Weg zu Wachstum zurückgekehrt, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen erwirtschafte Barmittel, womit sich die geschäftlichen Risiken reduzierten./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

