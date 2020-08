Jackpot für die Delivery-Hero-Aktie (WKN: A2E4K4)! Der DAX-Aufstieg ist so gut wie besiegelt. Noch ist die Entscheidung nicht offiziell (Stand: 13.08.2020). Doch rein rechnerisch müsste es passen. DAX-Investoren werden sicher erleichtert sein. Die Ära der skandalumwitterten Wirecard-Aktie (WKN: 747206) möchte man sicher so bald wie möglich vergessen. Doch ist eine Aktie, die gerade einmal drei Jahre an der Börse gehandelt wird, ein würdiger Ersatz? Klar ist: Wer sich nach der Wirecard-Pleite eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...