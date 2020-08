NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1590 Euro belassen. Das zweite Quartal werde für den niederländischen Zahlungsdienstleister wohl das schwierigste seit dem Börsengang gewesen sein, da das Geschäft mit Fluggesellschaften gelitten habe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Für einen gewissen Ausgleich dürften indes die Online-Händler gesorgt haben. Allerdings könnten die Konsensschätzungen beim operativen Gewinn (Ebitda) zu hoch liegen./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 23:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

ADYEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de