FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE CORP. PLC DL-,01 NLC GB00BFG3KF26
AB/FROM ONWARDS 13.08.2020 11:05 CET
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NOBLE CORP. PLC DL-,01 NLC GB00BFG3KF26
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