München (ots) -- Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die interaktive Dating-Show- Sendetermin der ersten Folge ist am 31. August, um 20:15 Uhr- Ausstrahlung ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr Heiße Flirts, romantische Dates und leidenschaftliche Gefühle - die vielen Facetten der Liebe können ab Montag, 31. August, um 20:15 Uhr in der vierten Staffel "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" täglich bei RTLZWEI verfolgt werden. Die Islander haben vier Wochen Zeit einen aufregenden Flirt oder sogar die wahre Liebe zu finden. Auf der Suche nach dem großen Glück erleben sie auf Mallorca einen unvergesslichen Sommer voller Gefühle. Auch in diesem Jahr führt Moderatorin Jana Ina Zarrella durch die Dating-Show.Endlich startet die neue Staffel "Love Island". Vom 31. August bis 28. September können die Zuschauer gespannt die Liebesreise der attraktiven Islander verfolgen. Bei abwechslungsreichen Challenges und romantischen Dates kommen sie sich näher und gehen auf Tuchfühlung. Aber Vorsicht! Der Weg zur Liebe verläuft nicht immer ohne Hindernisse: Eifersucht und Liebeswirrwarr sind vorprogrammiert, denn regelmäßig sorgen neue Singles in der luxuriösen Villa für ein Wechselbad der Gefühle. Wen wird Amors Pfeil diesmal treffen? Und wer wird auf "Love Island" Single bleiben und Gefahr laufen, die Villa vorzeitig verlassen zu müssen?Während die abenteuerlustigen Islander am Liebesrad drehen, gibt Moderatorin Jana Ina Zarrella den Zuschauern einen Einblick und betrachtet die leidenschaftlichen Romanzen aus allen Blickwinkeln: "Ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel und bin gespannt, welche Singles zueinander finden und sich ineinander verlieben werden. Ganz besonders aber, wer das Zeug zum Couple hat."Auch in der vierten Staffel "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" haben die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. Mit der interaktiven "Love Island"-App können sie den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitgestalten. Schließlich entscheiden am Ende die Zuschauer, welches Couple das Finale von "Love Island 2020" gewinnt und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt.Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974?gclid=EAIaIQobChMIiYO35MPC6QIVAofVCh2_tgtJEAAYASAAEgKcl_D_BwE) verfügbar.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.