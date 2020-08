Der Mobilitätsanbieter Free Now hat jetzt auch Carsharing in sein Angebot aufgenommen. Der neue Dienst lässt sich über die Free-Now-App buchen. Erster Partner ist Miles. Erst vor wenigen Tagen hatte Free Now (früher: Mytaxi) die E-Tretroller der Tochter Hive ins Angebot aufgenommen. Mit zunächst 1.000 Scootern startet der Dienst in Hamburg. Zuvor hatte Free Now schon die E-Scooter der schwedischen Firma Voi integriert - ebenfalls zunächst in Hamburg. Jetzt können über die Mobilitätsplattform des BMW-Daimler-Joint-Ventures auch Carsharing-Angebote gebucht werden...

