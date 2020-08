Hamburg (ots) - Hiermit laden wir die Vertreter der Medien heute herzlich an einen der heißesten Arbeitsplätze Hamburgs ein. Auf der Baustelle Trenknerhöfe in Othmarschen sorgt OTTO WULFF heute für Abkühlung und spendiert allen seinen Bauarbeitern bei schweißtreibenden Temperaturen eine Extra-Mittagspause mit Gratis-Eis.Vor Ort steht Ihnen unser Oberpolier gerne für Text-, Bild- und Ton-Interviews zur Hitze-Situation auf den Baustellen zur Verfügung und erläutert Ihnen, unter welchen Bedingungen die Bauarbeiter in diesen Tagen Ihren Job machen und wie wir dennoch für Abkühlung sorgen. Außerdem stehen Ihnen auf Wunsch auch einige unsere Arbeiter gerne für Interviews zur Verfügung und berichten von Ihrer schweißtreibenden Arbeit an diesen heißen Tagen.Wann? Am Donnerstag, 13.08.20 um 15:00 UhrWo? Baustelle am Trenknerweg 110, 22605 Hamburg-OthmarschenZur besseren Planung bitten wir um kurze, formlose Anmeldung an presse@otto-wulff.deÜber OTTO WULFF:OTTO WULFF ist einer der größten Bauunternehmungen und Projektentwickler Norddeutschlands. Das Unternehmen wurde vor mehr als 85 Jahren als Holzbaubetrieb gegründet. Heute deckt die überregional tätige Unternehmensgruppe von Grundstückssuche über Projektentwicklung und Bau bis zu Verwaltung und Betrieb die komplette Wertschöpfungskette von Immobilien ab. Geführt und geformt wird das hanseatisch geprägte Unternehmen von der Familie Wulff in inzwischen dritter Generation. Neben dem Hauptsitz in Hamburg unterhält OTTO WULFF weitere Standorte in Berlin und Leipzig und beschäftigt aktuell rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Michael NowakLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/4678363