Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Netzwerkausrüster Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) ist im zweiten Quartal ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Zwar sei der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent zurückgegangen. Dank Kostensenkungen habe das Minus beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn aber auf sechs Prozent eingegrenzt werden können. Unter dem Strich seien die Finnen sogar wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Damit hätten nur die wenigsten gerechnet. ...

