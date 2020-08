Die Deutsche Telekom hat am Donnerstag ihre Gewinnprognose deutlich angehoben. In diesem Geschäftsjahr soll das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nun bei rund 34 Mrd. Euro liegen. Im abgelaufenen Jahr hatte das Unternehmen lediglich 24,7 Mrd. Euro umgesetzt. Aber die Übernahme von Sprint hat sich im zweiten Quartal auf den Gewinn negativ ausgewirkt. Demnach sank der Nettogewinn um rund 20 Prozent auf 754 Mio. Euro. Der Umsatz stieg infolge dessen aber um 37,5 Prozent auf 27 Mrd. Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebit) erhöhte sich um 56,5 Prozent auf 9,83 Mrd. Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Kurstreiber US-Geschäft

