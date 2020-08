Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland nehmen wieder zu. Dementsprechend rückt das Augenmerkt auch wieder verstärkt auf einen möglichen Impfstoff. Zuletzt hatte hier Russland auf sich aufmerksam gemacht. Das Land hatte grünes Licht für einen Corona-Impfstoff gegeben. Daraufhin hagelte es schwere Kritik. Bei der Zulassung des Corona-Impfstoffes in Russland seien geringe Transparenz und nach bisherigen Informationen auch fehlende Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus klinischen Prüfungen an mehreren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...