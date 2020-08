(shareribs.com) London 13.08.2020 - Der Goldpreis klettert am Donnerstag wieder, gestützt von einem schwachen US-Dollar. Dieser wiederum wird belastet von den jüngsten Prognosen der US-Notenbank zum Wachstum in den USA. Der Spotpreis für die Unze Gold kann am Donnerstag wieder kräftig zulegen. Das gelbe Metall profitiert vom schwächeren US-Dollar, der nach einigen Tagen der Gegenbewegung wieder nach ...

