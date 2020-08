Um den insolventen und in einen Bilanzskandal verstrickten Dax-Kollegen Wirecard schnellstmöglich loszuwerden, hat die Deutsche Börse eigens die Regeln geändert. Wirecard fliegt demnach wohl am 21. August aus dem Index. Dass der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard, der in einen Bilanzskandal verwickelt und dessen Börsenwert auf nur noch 200 Millionen Euro eingebrochen ist, aus dem deutschen Leitindex Dax fliegt, ist klar. Nach den bisherigen Regeln wäre Wirecard aber noch bis Ende September gelistet gewesen. Die Deutsche Börse hat daher jetzt - mit Zustimmung der Mehrheit der Marktteilnehmer - ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...