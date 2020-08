Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Hamburg, 24. Juli 2020 (pta016/13.08.2020/12:04) - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KG erweitert ihr Investmentportfolio durch eine Investition in das Projekt PUBLC. Das Team von PUBLC arbeitet aus Tel-Aviv und London daran, eine Suchmaschine für das Web 3.0 zu entwickeln. Die bereits in der Beta-Phase befindliche Plattform hat das Ziel seinen Nutzern die relevantesten Informationen für gestellte Suchanfragen zur Verfügung zu stellen. Während klassische Suchmaschinen durch zentral vorgegebene Algorithmen bestimmt und mehr und mehr durch bezahlte Inhalte geprägt sind, entwickelt PUBLC eine dezentrale Architektur, bei der die Suchergebnisse auf Bewertungen der Nutzergemeinschaft basieren. Durch ein Blockchain-basiertes Vergütungsmodell erhalten die Content-Ersteller und Nutzer Anreize, um Inhalte zu teilen und die Relevanz von Beiträgen zu bewerten. Die coinIX gehört bei diesem Projekt zu den frühen Investoren, das Investment erfolgte in Form eines Simple Agreement for Future Equity (SAFE). Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX erläutert: "Mit PUBLC ergänzen wir unser Portfolio um ein sehr vielversprechendes Projekt. Lior Davidovitch und sein Team werden die Art und Weise, wie wir Inhalte im Internet ordnen und durchsuchen revolutionieren." Moritz Schildt, Aufsichtsratsvorsitzender der coinIX ergänzt: "Nutzer werden zunehmend dafür sensibilisiert, dass es einen Unterschied macht, ob Suchanfragen durch einen zentral gesteuerten Algorithmus beantwortet werden oder ob die Auswahl auf einer Community-basierten Bewertung beruht - dort kommt PUBLC zum Zug!" Pressekontakt: Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: cl@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58 Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: ms@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41 Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 20 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 5 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. (Ende) Aussender: coinIX GmbH & Co. KGaA Adresse: Ballindamm 37, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christoph Lymbersky Tel.: +49 40 35676758 E-Mail: mail@coinix.capital Website: www.coinix.capital ISIN(s): DE000A2LQ1G5 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597313040420 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 13, 2020 06:05 ET (10:05 GMT)





