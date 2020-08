Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag schwächer tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 12.00 Uhr 0,45 Prozent auf 2.277,4 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten negative Vorzeichen vor. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Investoren nach den jüngsten Kursaufschlägen. Der ATX hatte zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert.Auf Unternehmensebene gestaltet ...

