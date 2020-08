Stuttgart (ots) - "Preiswert, nützlich, gut? Baby an Bord" am Dienstag, 18. August 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD MediathekKinderwagen, Kombiwagen, Buggy oder doch Jogger? Für Babys gibt es eine große Auswahl an Transportmitteln. Um bei dem großen Angebot den Überblick zu behalten, testet "Preiswert, nützlich, gut" im SWR Fernsehen die Modelle auf Komfort, Praktikabilität und Sicherheit. Auch Schadstoffbelastung und Stabilität stehen im Fokus. Benötigt man zusätzlich noch ein Tragesystem? "Preiswert, nützlich, gut? Baby an Bord" am Dienstag, 18. August 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, im Anschluss in der ARDmediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck) und auf dem Marktcheck-YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/marktcheck).Praxistest von Kinderwagen und TragesystemenPasst der Kinderwagen in ein Auto und welches Bremssystem bewährt sich? Das überprüft SWR Reporterin Eva Röder im Baby-Transport-Check. Dabei achtet sie unter anderem auf Stabilität und Bedienung der Kinderwagen sowie deren Eignung für den Alltag. Außerdem testet "Preiswert, nützlich, gut?" Tragesysteme. Ein Experte gibt Tipps, welches System Rücken und Baby schützt und wie man formlose Tragetücher richtig bindet."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leistungs-Verhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?"ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter ardmediathek.de oder unter www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck).Außerdem auf YouTube unter youtube.com/marktcheck.Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter www.SWR.de/kommunikation (http://www.SWR.de/kommunikation)Newsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4678467