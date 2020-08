Die heutige Sell-Off in Leoni-Aktien (WKN: 540888) um -8,06% auf 6,28 Euro verschärft die Krise. Der Nürnberger Automobilzulieferer rutscht "dank" COVID-19 noch tiefer in die roten Zahlen. Die am Mittwoch vorgelegten Zahlen - der Geschäftsverlauf sei durch die COVID-19-Pandemie "erheblich beeinträchtigt" gewesen, so Leoni - weisen für das zweite Quartal annähernd eine Umsatzhalbierung auf 673 Millionen Euro aus. Das Nachsteuerdefizit vervielfachte sich auf -123 Millionen Euro, was einem Ergebnis ...

