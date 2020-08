NEW YORK (Dow Jones)--Die 3M Co hat eine breit angelegte Verbesserung der Verkaufstrends im Juli beobachtet. In dem Monat sei der Umsatz um 6 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte der Konzern mit. Im Bereich Gesundheit seien die Einnahmen um 29 Prozent geklettert, im Consumer-Geschäft um 9 Prozent und bei Sicherheitsartikeln um 6 Prozent.

3M berichtet Monatszahlen, um während der Corona-Krise mehr Transparenz zu bieten. Eine Ergebnisprognose traut sich der Konzern aber nicht zu.

August 13, 2020

