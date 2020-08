Der Industrie- und Stahlkonzern gerät zunehmend unter die Räder. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende September) verzeichnete Thyssenkrupp operativ einen Fehlbetrag von 1,12 Milliarden Euro. Was die Aktie macht, wie es für das MDax-Unternehmen weitergeht, was Anleger wissen sollten. Von Isabell Walter

Den vollständigen Artikel lesen ...